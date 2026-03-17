МВД объявило в розыск главреда «Медузы» Ивана Колпакова
МВД РФ объявило в розыск главного редактора издания «Медуза
В карточке указано, что он разыскивается по уголовной статье, однако не уточняется, по какой.
Колпаков занимает должность главреда «Медузы» с марта 2016 г. В 2018 г. он ушел после скандала о домогательствах, однако в марте 2019 г. вновь вернулся на пост главного редактора. Деятельность «Медузы» была объявлена Генпрокуратурой РФ нежелательной в России в январе 2023 г. Тогда же Минюст внес проект в соответствующий перечень.
17 апреля 2025 г. против Колпакова завели административное дело по ст. 20.33 КоАП (участие в деятельности нежелательной организации).
26 декабря 2025 г. Суд заочно вынес приговор основательнице «Медузы» Галине Тимченко (считается в России иноагентом). Она осуждена на пять лет колонии общего режима.