Суд заочно приговорил основательницу «Медузы» Тимченко к пяти годам

Суд установил, что Тимченко, которую привлекали к ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ за участие в деятельности иностранной организации Limited Liability Company (SIA) Medusa Project («Проект Медуза») (Латвия), работа которой была признана нежелательной в РФ, находясь за границей, «продолжает совершать действия, направленные на продолжение функционирования указанной организации». Отмечается также, что она распространяет на страницах в одном из видеохостингов информационные материалы, затрагивающие события, происходящие в России.