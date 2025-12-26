Суд заочно приговорил основательницу «Медузы» Тимченко к пяти годам
Тимченко признали виновной в организации деятельности иностранной или международной организации, работа которой признана нежелательной в России (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ). Дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры. Суд также на пять лет лишил ее права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. Тимченко заочно арестовали.
Суд установил, что Тимченко, которую привлекали к ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ за участие в деятельности иностранной организации Limited Liability Company (SIA) Medusa Project («Проект Медуза») (Латвия), работа которой была признана нежелательной в РФ, находясь за границей, «продолжает совершать действия, направленные на продолжение функционирования указанной организации». Отмечается также, что она распространяет на страницах в одном из видеохостингов информационные материалы, затрагивающие события, происходящие в России.
Уголовное дело в отношении Тимченко было возбуждено 20 мая. 11 июня МВД объявило ее в розыск.
В августе 2024 г. Минюст включил Тимченко в реестр иноагентов. В ведомстве отмечали, что она участвовала в создании и распространении материалов иноагентов и выступала против российской спецоперации на Украине.