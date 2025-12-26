Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд заочно приговорил основательницу «Медузы» Тимченко к пяти годам

Ведомости

Суд заочно вынес приговор основательнице издания «Медуза» (организация признана нежелательной на территории РФ и считается СМИ- иноагентом в России) Галине Тимченко (считается в России иноагентом). Она осуждена на пять лет колонии общего режима, сообщает прокуратура Москвы.

Тимченко признали виновной в организации деятельности иностранной или международной организации, работа которой признана нежелательной в России (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ). Дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры. Суд также на пять лет лишил ее права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. Тимченко заочно арестовали.

Суд установил, что Тимченко, которую привлекали к ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ за участие в деятельности иностранной организации Limited Liability Company (SIA) Medusa Project («Проект Медуза») (Латвия), работа которой была признана нежелательной в РФ, находясь за границей, «продолжает совершать действия, направленные на продолжение функционирования указанной организации». Отмечается также, что она распространяет на страницах в одном из видеохостингов информационные материалы, затрагивающие  события, происходящие в России.

Уголовное дело в отношении Тимченко было возбуждено 20 мая. 11 июня МВД объявило ее в розыск.

В августе 2024 г. Минюст включил Тимченко в реестр иноагентов. В ведомстве отмечали, что она участвовала в создании и распространении материалов иноагентов и выступала против российской спецоперации на Украине. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте