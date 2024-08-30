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Основательница «Медузы» Галина Тимченко признана в РФ иноагентом

Минюст также включил в перечень дочь бывшего председателя Верховного совета СССР Елену Лукьянову
Екатерина Щербинина
Евгений Одиноков / РИА Новости

Минюст России внес в реестр иноагентов основательницу «Медузы» (объявлена в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Галину Тимченко. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Тимченко принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступала против специальной военной операции на Украине», – говорится на сайте Минюста.

Ведомство отмечает также, что проживающая за рубежом Тимченко является соучредителем и гендиректором интернет-источника, включенного в реестр иноагентов и перечень нежелательных в РФ организаций.

Деятельность «Медузы» была объявлена Генпрокуратурой РФ нежелательной в России в январе 2023 г. Тогда же Минюст внес наименование проекта в соответствующий перечень. В июне этого года Черемушкинский суд Москвы оштрафовал Тимченко на 14 000 руб. по ст. 20.33 КоАП РФ за участие в деятельности нежелательной организации.

В реестр иноагентов 30 августа также включена доктор юридических наук Елена Лукьянова – дочь бывшего председателя Верховного совета СССР Анатолия Лукьянова. В России в разные годы она являлась профессором МГУ им. Ломоносова и Высшей школы экономики, а также членом Общественной палаты страны. В течение нескольких лет она была адвокатом экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом). Минюст указывает, что Лукьянова выступала против специальной военной операции на Украине, взаимодействовала с иноагентами и проживает за пределами РФ.

Кроме того, список иноагентов сегодня пополнили АНО информационных и правовых услуг «Гражданская инициатива против экологической преступности» и объединение лиц «Коалиция Новосибирск 2020».

Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.

Новости СМИ2
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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