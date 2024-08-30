Основательница «Медузы» Галина Тимченко признана в РФ иноагентом

В реестр иноагентов 30 августа также включена доктор юридических наук Елена Лукьянова – дочь бывшего председателя Верховного совета СССР Анатолия Лукьянова. В России в разные годы она являлась профессором МГУ им. Ломоносова и Высшей школы экономики, а также членом Общественной палаты страны. В течение нескольких лет она была адвокатом экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом). Минюст указывает, что Лукьянова выступала против специальной военной операции на Украине, взаимодействовала с иноагентами и проживает за пределами РФ.