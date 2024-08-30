Основательница «Медузы» Галина Тимченко признана в РФ иноагентом

Основательница «Медузы» Галина Тимченко признана в РФ иноагентомМинюст также включил в перечень дочь бывшего председателя Верховного совета СССР Елену Лукьянову
Минюст России внес в реестр иноагентов основательницу «Медузы» (объявлена в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Галину Тимченко. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Тимченко принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступала против специальной военной операции на Украине», – говорится на сайте Минюста.
Ведомство отмечает также, что проживающая за рубежом Тимченко является соучредителем и гендиректором интернет-источника, включенного в реестр иноагентов и перечень нежелательных в РФ организаций.
Деятельность «Медузы» была объявлена Генпрокуратурой РФ нежелательной в России в январе 2023 г. Тогда же Минюст внес наименование проекта в соответствующий перечень. В июне этого года Черемушкинский суд Москвы оштрафовал Тимченко на 14 000 руб. по ст. 20.33 КоАП РФ за участие в деятельности нежелательной организации.
В реестр иноагентов 30 августа также включена доктор юридических наук Елена Лукьянова – дочь бывшего председателя Верховного совета СССР Анатолия Лукьянова. В России в разные годы она являлась профессором МГУ им. Ломоносова и Высшей школы экономики, а также членом Общественной палаты страны. В течение нескольких лет она была адвокатом экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом). Минюст указывает, что Лукьянова выступала против специальной военной операции на Украине, взаимодействовала с иноагентами и проживает за пределами РФ.
Кроме того, список иноагентов сегодня пополнили АНО информационных и правовых услуг «Гражданская инициатива против экологической преступности» и объединение лиц «Коалиция Новосибирск 2020».
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.