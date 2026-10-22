Лукашенко поблагодарил Белоусова за совместную группировку войск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил Минобороны России за совместную группировку войск, созданную в рамках ОДКБ на западном направлении. Об этом белорусский лидер заявил в ходе встречи с министром обороны РФ Андреем Белоусовым.
«Белорусская армия выполняет свою роль. Все наши обязательства с российской стороны для Беларуси, со стороны Беларуси к России мы выполняем», – подчеркнул Лукашенко (цитата по «БелТа»).
Президент Белоруссии также выразил признательность Москве за содействие в организации технического мониторинга границ Союзного государства с Украиной и западными странами. Белоусов, в свою очередь, поблагодарил Лукашенко за возможность встречи, несмотря на его напряженный рабочий график, а также передал теплые слова и пожелания от президента России Владимира Путина.
22 октября министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что боевые возможности региональной группировки войск Белоруссии и России продолжают повышаться, как и потенциал совместной системы противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, Москва и Минск продолжают взаимные поставки продукции военного назначения и углубляют кооперацию оборонно-промышленных комплексов.
16 октября правительство РФ одобрило проект соглашения России и Белоруссии о тыловом и медицинском обеспечении военнослужащих. 28 августа Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия решат «общую проблему» на юго-западных рубежах. Тогда он подчеркнул, что Москва и Минск понимают происходящее вокруг двух стран.