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Лукашенко поблагодарил Белоусова за совместную группировку войск

Сергей Пахомов
Гавриил Григоров / ТАСС
Гавриил Григоров / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил Минобороны России за совместную группировку войск, созданную в рамках ОДКБ на западном направлении. Об этом белорусский лидер заявил в ходе встречи с министром обороны РФ Андреем Белоусовым.

«Белорусская армия выполняет свою роль. Все наши обязательства с российской стороны для Беларуси, со стороны Беларуси к России мы выполняем», – подчеркнул Лукашенко (цитата по «БелТа»).

Президент Белоруссии также выразил признательность Москве за содействие в организации технического мониторинга границ Союзного государства с Украиной и западными странами. Белоусов, в свою очередь, поблагодарил Лукашенко за возможность встречи, несмотря на его напряженный рабочий график, а также передал теплые слова и пожелания от президента России Владимира Путина.

22 октября министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что боевые возможности региональной группировки войск Белоруссии и России продолжают повышаться, как и потенциал совместной системы противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, Москва и Минск продолжают взаимные поставки продукции военного назначения и углубляют кооперацию оборонно-промышленных комплексов.

16 октября правительство РФ одобрило проект соглашения России и Белоруссии о тыловом и медицинском обеспечении военнослужащих. 28 августа Лукашенко заявил, что Россия  и Белоруссия решат «общую проблему» на юго-западных рубежах. Тогда он подчеркнул, что Москва и Минск понимают происходящее вокруг двух стран. 

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