Лукашенко поблагодарил Белоусова за совместную группировку войск

Президент Белоруссии также выразил признательность Москве за содействие в организации технического мониторинга границ Союзного государства с Украиной и западными странами. Белоусов, в свою очередь, поблагодарил Лукашенко за возможность встречи, несмотря на его напряженный рабочий график, а также передал теплые слова и пожелания от президента России Владимира Путина.