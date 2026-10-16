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Кабмин одобрил проект соглашения с Белоруссией о тыловом обеспечении армии

Анна Суслова

Правительство РФ одобрило проект соглашения России и Белоруссии о тыловом и медицинском обеспечении военнослужащих. Это следует из документа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«<...> одобрить представленный Минобороны России согласованный с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения», – говорится в документе.

Теперь Минобороны и МИД проведут переговоры с белорусской стороной, итогом которых должно стать подписание соглашения.

29 мая представители главных управлений боевой подготовки ВС РФ и Белоруссии договорились провести 19 совместных мероприятий по обмену опытом подготовки войск. Речь идет о подготовке тяжелых снайперов, усиленного механизированного батальона, инструкторов, а также посещении пунктов управления боевой подготовки группировок войск и др. Стороны отметили необходимость укреплять двустороннее сотрудничество.

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