Лукашенко: РФ и Белоруссия решат «общую проблему» на юго-западных рубежах
Россия и Белоруссия решат «общую проблему» на юго-западных рубежах России и Белоруссии, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
«На перспективу мы сегодня поговорим о нашей общей проблеме, которую нам приходится решать на юге Белоруссии и на западе Российской Федерации. Действительно, проблема, но мы ее решим», – сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что Москва и Минск понимают происходящее вокруг двух стран. «Мы эти хотелки с вами уже раскусили и очень хорошо понимаем, что происходит вокруг нас», – добавил президент Белоруссии.
Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом вечером 27 августа. Как сообщали в пресс-службе белорусского президента, стороны намерены обсудить торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество России и Белоруссии, а также реализацию совместных кооперационных проектов.
6 июля президент Белоруссии заявил, что республика не стремится к военному противостоянию, но готова защищать свои интересы и не намерена уступать врагу. 29 июня заместитель министра иностранных дел республики Игорь Секрета сказал, что Лукашенко определил для Киева красные линии. Если граница будет без разрешения пересечена, Минск ответит «с применением всего потенциала».