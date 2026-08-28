Лукашенко: РФ и Белоруссия решат «общую проблему» на юго-западных рубежах

6 июля президент Белоруссии заявил, что республика не стремится к военному противостоянию, но готова защищать свои интересы и не намерена уступать врагу. 29 июня заместитель министра иностранных дел республики Игорь Секрета сказал, что Лукашенко определил для Киева красные линии. Если граница будет без разрешения пересечена, Минск ответит «с применением всего потенциала».