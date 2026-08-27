Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом. Кадры из столичного аэропорта опубликовала пресс-служба белорусского лидера.
В рамках визита Лукашенко проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры планируют обсудить ключевые направления двустороннего сотрудничества, вопросы региональной и международной повестки, а также обеспечение безопасности.
Кроме того, запланирована встреча Лукашенко с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. В центре внимания будут торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество двух стран, а также реализация совместных кооперационных проектов.
Предыдущий рабочий визит Лукашенко в Россию состоялся 26 и 27 июня. Тогда он встретился с Путиным в резиденции на Валдае. Переговоры проходили в формате тет-а-тет. Как сообщал Кремль, стороны обсуждали двусторонние отношения, включая торгово-экономическое сотрудничество и реализацию союзных программ.