Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом

Предыдущий рабочий визит Лукашенко в Россию состоялся 26 и 27 июня. Тогда он встретился с Путиным в резиденции на Валдае. Переговоры проходили в формате тет-а-тет. Как сообщал Кремль, стороны обсуждали двусторонние отношения, включая торгово-экономическое сотрудничество и реализацию союзных программ.