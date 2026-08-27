Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом

Предыдущий рабочий визит Лукашенко в Россию состоялся 26 июня. Тогда президенты встретились в резиденции на Валдае и провели переговоры в формате тет-а-тет. В Кремле сообщали, что Путин и Лукашенко обсуждали двустороннюю повестку, в том числе торгово-экономическое сотрудничество и реализацию союзных программ. Общение лидеров продолжилось и 27 июня.