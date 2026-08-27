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Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом

Елена Вострикова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, где проведет он переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента.

Главы государств обсудят основные направления двустороннего сотрудничества, вопросы региональной и международной повестки, а также обеспечение безопасности.

В рамках визита Лукашенко также встретится с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Стороны планируют обсудить развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества России и Белоруссии, а также реализацию совместных кооперационных проектов.

Предыдущий рабочий визит Лукашенко в Россию состоялся 26 июня. Тогда президенты встретились в резиденции на Валдае и провели переговоры в формате тет-а-тет. В Кремле сообщали, что Путин и Лукашенко обсуждали двустороннюю повестку, в том числе торгово-экономическое сотрудничество и реализацию союзных программ. Общение лидеров продолжилось и 27 июня.

3 июля Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии. Российский президент отметил, что праздник имеет особое значение и для граждан России, поскольку связан с общей историей двух стран и освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков. Президент РФ подчеркнул тогда, что узы братской дружбы и взаимовыручки остаются надежной основой для развития союзнических отношений.

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