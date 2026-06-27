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Путин и Лукашенко продолжили общение на Валдае

Белорусский лидер прибыл в Россию 25 июня
Ведомости

Президент России Владимир Путин продолжил общение со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в своей резиденции на Валдае, сообщил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Я могу подтвердить: действительно, сегодня продолжается общение президента Путина и президента Лукашенко», – сказал представитель Кремля.

Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом в четверг. Информации о том, когда именно завершатся переговоры, пока нет.

В Кремле ранее уточняли, что лидеры обсуждают двустороннюю повестку, включая торгово-экономическое сотрудничество и выполнение союзных программ.

Вечером 26 июня Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского президента, сообщил, что российский и белорусский лидеры находятся в резиденции на Валдае. Их диалог проходит в закрытом формате.

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