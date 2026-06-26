Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, сообщило «БелТА».
В этот же день у него запланированная встреча с российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые вопросы повестки дня и обстановку в регионе и мире.
В ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в Кремле не исключают международные контакты вечером. Он не стал уточнять, какие именно.
24 июня Песков заявил, что Путин и Лукашенко проведут контакты в ближайшее время. Тогда он не исключил возможность визита белорусского лидера в Москву.
Сам Лукашенко в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 15 июня говорил, что лидеры договорились провести переговоры в ближайшее время. Он отметил, что темой встречи станет обсуждение проблемных вопросов. Конкретные проблемы президент Белоруссии тогда не назвал.