Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию

Сам Лукашенко в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 15 июня говорил, что лидеры договорились провести переговоры в ближайшее время. Он отметил, что темой встречи станет обсуждение проблемных вопросов. Конкретные проблемы президент Белоруссии тогда не назвал.