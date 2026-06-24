Песков: Путин и Лукашенко в ближайшее время проведут контакты
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ближайшее время проведут контакты. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
По его словам, Кремль сообщит об очередной встрече двух лидеров. При этом пресс-секретарь российского президента исключил возможность визита белорусского лидера в Москву.
22 июня Песков говорил, что контакт Путина и Лукашенко планируется в обозримой перспективе. По словам представителя Кремля, это станет хорошей возможностью, чтобы обсудить угрозы Киева Минску и другие вопросы.
23 июня Лукашенко заявил в ходе доклада премьер-министра республики Александра Турчина, что лидеры союзных государств проведут встречу, где в том числе традиционно обсудят вопросы, которые не были решены правительствами стран. Он также напомнил, что в Минске и Минской области будет проведен XIII Форум регионов Беларуси и России. Президент подчеркнул, что это очень хорошая площадка для обсуждения стратегических вопросов.
Белорусский лидер в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 15 июня говорил, что лидеры договорились провести переговоры в ближайшее время. Он отметил, что темой встречи станет обсуждение проблемных вопросов. Конкретные проблемы президент Белоруссии тогда не назвал.