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Песков: Путин и Лукашенко в ближайшее время проведут контакты

Ведомости

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ближайшее время проведут контакты. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль сообщит об очередной встрече двух лидеров. При этом пресс-секретарь российского президента исключил возможность визита белорусского лидера в Москву.

22 июня Песков говорил, что контакт Путина и Лукашенко планируется в обозримой перспективе. По словам представителя Кремля, это станет хорошей возможностью, чтобы обсудить угрозы Киева Минску и другие вопросы.

23 июня Лукашенко заявил в ходе доклада премьер-министра республики Александра Турчина, что лидеры союзных государств проведут встречу, где в том числе традиционно обсудят вопросы, которые не были решены правительствами стран. Он также напомнил, что в Минске и Минской области будет проведен XIII Форум регионов Беларуси и России. Президент подчеркнул, что это очень хорошая площадка для обсуждения стратегических вопросов.

Белорусский лидер в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 15 июня говорил, что лидеры договорились провести переговоры в ближайшее время. Он отметил, что темой встречи станет обсуждение проблемных вопросов. Конкретные проблемы президент Белоруссии тогда не назвал.

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