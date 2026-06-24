Песков: Путин и Лукашенко в ближайшее время проведут контакты

23 июня Лукашенко заявил в ходе доклада премьер-министра республики Александра Турчина, что лидеры союзных государств проведут встречу, где в том числе традиционно обсудят вопросы, которые не были решены правительствами стран. Он также напомнил, что в Минске и Минской области будет проведен XIII Форум регионов Беларуси и России. Президент подчеркнул, что это очень хорошая площадка для обсуждения стратегических вопросов.