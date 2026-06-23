Лукашенко сообщил о планах провести встречу с Путиным

«Вы разговаривали с [премьер-министром РФ] Михаилом Владимировичем Мишустиным. Чем закончился этот разговор? Это очень актуально перед моей встречей с президентом России, на которой мы, как обычно, в этом плане обсуждаем то, что не решено правительствами», – сказал Лукашенко.