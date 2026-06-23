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Главная / Политика /

Лукашенко сообщил о планах провести встречу с Путиным

Ведомости

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут встречу, где в том числе традиционно обсудят вопросы, которые не были решены правительствами стран. Об этом белорусский лидер заявил в ходе доклада премьер-министра республики Александра Турчина, передает «БелТА».

«Вы разговаривали с [премьер-министром РФ] Михаилом Владимировичем Мишустиным. Чем закончился этот разговор? Это очень актуально перед моей встречей с президентом России, на которой мы, как обычно, в этом плане обсуждаем то, что не решено правительствами», – сказал Лукашенко.

Он также напомнил, что в Минске и Минской области будет проведен XIII Форум регионов Беларуси и России. Президент подчеркнул, что это очень хорошая площадка для обсуждения стратегических вопросов.

22 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что контакт Путина и Лукашенко планируется в обозримой перспективе. По словам представителя Кремля, это станет хорошей возможностью, чтобы обсудить угрозы Киева Минску и другие вопросы.

15 июня Лукашенко в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым говорил, что лидеры договорились провести переговоры в ближайшее время. Он отметил, что темой встречи станет обсуждение проблемных вопросов. Конкретные проблемы президент Белоруссии тогда не назвал.

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