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Лукашенко сообщил, что обсудит с Путиным «проблемные вопросы»

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным проблемные вопросы. Об этом он сообщил на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Почти ежедневно [общаемся]. В ближайшее время мы договорились, что мы встретимся и обсудим те проблемные вопросы, которые, возможно, нас касаются», – сказал он (цитата по «БелТА»).

Стороны договорились, что «если правительства что-то не решают, то это остается во внимании двух президентов». О каких проблемных вопросах пойдет речь, Лукашенко не уточнил.

Лавров прибыл в Минск для встречи с белорусскими коллегами накануне. В столице Белоруссии Лаврова принимает президент страны Лукашенко, также 15 июня планируется встреча с главой МИД Белоруссии Максимом Рыженковым. В Минском регионе 25–26 июня состоится Форум регионов России и Белоруссии. С российской стороны в республику прибудет делегация под руководством спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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