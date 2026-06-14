Лавров прибыл в Минск для встречи с Лукашенко
Министр иностранных дел России Сергей Лавров вечером 14 июня прибыл в Минск с рабочим визитом, передает корреспондент «Ведомостей».
В столице Белоруссии Лаврова примет президент страны Александр Лукашенко. Также российский министр 15 июня встретится со своим белорусским коллегой Максимом Рыженковым и проведет с ним переговоры по широкому кругу вопросов, сообщили в МИД России.
Кроме того, Лавров возложит венок у монумента Победы в Минске в канун 85-й годовщины Великой Отечественной войны.
В октябре 2025 г. Лукашенко сравнил себя и российского министра Лаврова со старыми знакомыми.
Визит Лаврова состоится за 11 дней до старта в столичном регионе Белоруссии Форума регионов России и Белоруссии, который пройдет 25–26 июня. С российской стороны в Белоруссию прибудет делегация под руководством председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.