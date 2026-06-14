Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
AFKS13,305+1,55%CNY Бирж.10,604+0,18%IMOEX2 515,33-0,22%RTSI1 101,95-0,38%RGBI118,56+0,11%RGBITR784,38+0,23%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лавров прибыл в Минск для встречи с Лукашенко

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вечером 14 июня прибыл в Минск с рабочим визитом, передает корреспондент «Ведомостей».

В столице Белоруссии Лаврова примет президент страны Александр Лукашенко. Также российский министр 15 июня встретится со своим белорусским коллегой Максимом Рыженковым и проведет с ним переговоры по широкому кругу вопросов, сообщили в МИД России.

Кроме того, Лавров возложит венок у монумента Победы в Минске в канун 85-й годовщины Великой Отечественной войны.

В октябре 2025 г. Лукашенко сравнил себя и российского министра Лаврова со старыми знакомыми.

Визит Лаврова состоится за 11 дней до старта в столичном регионе Белоруссии Форума регионов России и Белоруссии, который пройдет 25–26 июня. С российской стороны в Белоруссию прибудет делегация под руководством председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её