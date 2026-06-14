Лавров прибыл в Минск для встречи с Лукашенко

Визит Лаврова состоится за 11 дней до старта в столичном регионе Белоруссии Форума регионов России и Белоруссии, который пройдет 25–26 июня. С российской стороны в Белоруссию прибудет делегация под руководством председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.