Лукашенко сравнил себя и Лаврова со старыми знакомыми

Выступая на конференции, Лукашенко заявил, что Белоруссия протягивает Западу руку и предлагает партнерство, не считая при этом себя виноватой в ухудшении отношений. Он также подчеркнул, что уже предложил ввести запрет на введение санкций в отношении продовольствия и медикаментов для улучшения отношений с Евросоюзом. Среди его инициатив также защита критической инфраструктуры в мире и преодоление миграционного кризиса.