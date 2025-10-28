Лукашенко сравнил себя и Лаврова со старыми знакомыми
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил себя и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова со старыми знакомыми. Видеофрагмент опубликован в Telegram-канале «Пул первого».
«Не против, если я его отвлеку на минуту. Мы всегда спорим с ним, когда он приезжает, как старые знакомые», – сказал он главе МИД Венгрии Петеру Сийярто, который стоял рядом с Лавровым.
28 октября Лукашенко принял участие в III Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Выступая на конференции, Лукашенко заявил, что Белоруссия протягивает Западу руку и предлагает партнерство, не считая при этом себя виноватой в ухудшении отношений. Он также подчеркнул, что уже предложил ввести запрет на введение санкций в отношении продовольствия и медикаментов для улучшения отношений с Евросоюзом. Среди его инициатив также защита критической инфраструктуры в мире и преодоление миграционного кризиса.