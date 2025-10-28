Лукашенко: Белоруссия протягивает Западу руку
Белоруссия предлагает Западу партнерство, не считая при этом себя виноватой в ухудшении отношений. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе III Минской Международной конференции по евразийской безопасности.
«Мы не считаем себя виноватыми в ухудшении отношений с Западом и его отдельными странами, но руку протягиваем. Это не рука просящего, это рука, имеющая собственное достоинство партнера, которая предлагает сообща искренне работать ради мира, для наших детей и внуков», – сказал белорусский лидер.
Он также подчеркнул, что уже предложил ввести запрет на введение санкций в отношении продовольствия и медикаментов для улучшения отношений с Евросоюзом (ЕС). Среди его инициатив также защита критической инфраструктуры в мире и преодоление миграционного кризиса.
В рамках того же выступления Лукашенко заявил, что Минск готов приостановить размещение ракетного комплекса «Орешник», если европейские страны предпримут аналогичные шаги. Он напомнил, что еще шесть лет назад предлагал разработать многостороннюю декларацию о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе, открытую для присоединения всех заинтересованных стран, однако инициатива Минска не была поддержана.