Лукашенко: Белоруссия протягивает Западу руку

В рамках того же выступления Лукашенко заявил, что Минск готов приостановить размещение ракетного комплекса «Орешник», если европейские страны предпримут аналогичные шаги. Он напомнил, что еще шесть лет назад предлагал разработать многостороннюю декларацию о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе, открытую для присоединения всех заинтересованных стран, однако инициатива Минска не была поддержана.