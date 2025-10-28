Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лукашенко допустил приостановку размещения комплекса «Орешник» в Белоруссии

Белорусский лидер предупредил ЕС о рисках милитаризации и призвал остановить гонку вооружений
Елена Вострикова
Илья Лакстыгал
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Минск готов приостановить размещение ракетного комплекса «Орешник», если европейские страны предпримут аналогичные шаги. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на Минской международной конференции по евразийской безопасности.

«Размещение этого оружия в Белоруссии – не что иное, как ответные меры на эскалацию ситуации в регионе. Пожалуйста, давайте от этого отойдем, и разговоры об «Орешнике» приостановятся», – подчеркнул Лукашенко.

Он напомнил, что еще шесть лет назад предлагал разработать многостороннюю декларацию о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе, открытую для присоединения всех заинтересованных стран, однако инициатива Минска не была поддержана.

Что такое «Орешник»

Политика / Армия и спецслужбы

Президент Белоруссии отметил, что некоторые государства ЕС объявили о планах развертывания ракет средней дальности и пытаются решить внутренние проблемы путем перевода экономики на военные рельсы. Лукашенко предупредил, что такая политика может привести к катастрофическим последствиям, и призвал остановить гонку вооружений.

15 октября министры обороны России и Белоруссии Андрей Белоусов и Виктор Хренин утвердили программу стратегического партнерства стран в военной сфере на 2026–2030 гг.

С 12 по 16 сентября в рамках учений «Запад-2025» на 41 полигоне России и Белоруссии отрабатывалось отражение потенциальной агрессии против Союзного государства, в том числе развертывание комплекса «Орешник».

1 августа президент Владимир Путин сообщал, что первый серийный комплекс «Орешник» произведен в России, а российские и белорусские специалисты уже выбрали площадку для его размещения в Белоруссии. Еще в июле Лукашенко заявлял, что «Орешник» будет размещен в стране к концу 2025 г.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её