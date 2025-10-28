Лукашенко допустил приостановку размещения комплекса «Орешник» в Белоруссии

1 августа президент Владимир Путин сообщал, что первый серийный комплекс «Орешник» произведен в России, а российские и белорусские специалисты уже выбрали площадку для его размещения в Белоруссии. Еще в июле Лукашенко заявлял, что «Орешник» будет размещен в стране к концу 2025 г.