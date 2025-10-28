Лукашенко допустил приостановку размещения комплекса «Орешник» в Белоруссии

Лукашенко допустил приостановку размещения комплекса «Орешник» в БелоруссииБелорусский лидер предупредил ЕС о рисках милитаризации и призвал остановить гонку вооружений
Минск готов приостановить размещение ракетного комплекса «Орешник», если европейские страны предпримут аналогичные шаги. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на Минской международной конференции по евразийской безопасности.
«Размещение этого оружия в Белоруссии – не что иное, как ответные меры на эскалацию ситуации в регионе. Пожалуйста, давайте от этого отойдем, и разговоры об «Орешнике» приостановятся», – подчеркнул Лукашенко.
Он напомнил, что еще шесть лет назад предлагал разработать многостороннюю декларацию о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе, открытую для присоединения всех заинтересованных стран, однако инициатива Минска не была поддержана.
Президент Белоруссии отметил, что некоторые государства ЕС объявили о планах развертывания ракет средней дальности и пытаются решить внутренние проблемы путем перевода экономики на военные рельсы. Лукашенко предупредил, что такая политика может привести к катастрофическим последствиям, и призвал остановить гонку вооружений.
15 октября министры обороны России и Белоруссии Андрей Белоусов и Виктор Хренин утвердили программу стратегического партнерства стран в военной сфере на 2026–2030 гг.
С 12 по 16 сентября в рамках учений «Запад-2025» на 41 полигоне России и Белоруссии отрабатывалось отражение потенциальной агрессии против Союзного государства, в том числе развертывание комплекса «Орешник».