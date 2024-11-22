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Что такое «Орешник»

Баллистическую ракету впервые применили для удара по объекту в Днепропетровске
Дарья Снегова
Кадр из видео удара ракетой «Орешник»

21 ноября Россия впервые применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. В рамках комбинированного удара она поразила объект военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске – завод «Южмаш». Этот завод производил в СССР ракеты средней и межконтинентальной дальности, а сейчас привлечен к украинской ракетной программе. Президент Владимир Путин в своем видеообращении пояснил, что этот шаг стал ответом на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь России и атаки британскими ракетами Storm Shadow и американскими ATACMS по военным объектам в Курской и Брянской областях.

В тот же день статья об «Орешнике» появилась в «Википедии». Указано, что это российская гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности (РСД), развивающая, по утверждениям, скорость 10 махов (12 300 км/ч; 7610 миль/ч; 3,40 км/с), и ее очень трудно перехватить. Других характеристик пока не приводится.

The Associated Press приводит слова директора по военным наукам в Королевском институте объединенных служб Мэтью Сэвилла о том, что ракета имеет дальность, «намного превышающую все, что было использовано в этом конфликте до сих пор, и, возможно, это первое применение в боевых условиях». Он сказал, что ракета способна запускать несколько боеголовок на чрезвычайно высоких скоростях, хотя они менее точны, чем крылатые ракеты или баллистические ракеты малой дальности. На видео, снятом во время удара, видны шесть огненных шлейфов, за которыми следуют мощные взрывы – явный признак использования нескольких боеголовок.

Профессор Миддлбери и эксперт по ракетам Джефф Льюис считает, что это был «вариант давно разрабатываемой МБР РС-26 "Рубеж"». Причин так думать, по мнению эксперта, две: Россия намекнула, что возобновила разработку РС-26 этим летом, и именно это предсказали украинцы день назад, пишет Defense One.

Но директор проекта по противоракетной обороне в CSIS (организация признана нежелательной на территории РФ) Том Карако сказал Defense One, что новые детали указывают на то, что это «скорее всего» не РС-26, «так что неясно, что это такое». По словам Карако, кадры взрыва указывают на то, что новое оружие, вероятно, оснащено полезной нагрузкой в виде разделяющихся головных частей индивидуального наведения (РГЧ ИН), судя по вторичным объектам, которые отстреливались от первоначальной ракеты. «Если это действительно РГЧ ИН, то будет очень сложно поразить несколько объектов, если они летят очень быстро», – сказал он.

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович считает, что «Орешник», возможно, основан на использовании технологий, отработанных в рамках МБР «Тополь», «Ярс», «Рубеж» и их модификаций. Учитывая, что было заявлено гиперзвуковое боевое оснащение, можно предположить наличие планирующих крылатых блоков, способных на маневрирование в атмосфере.

«Ключевой вопрос – сколько боевых блоков и на какую максимальную и минимальную дальность может доставлять новая ракета. Скорее всего, в ядерном исполнении такая система также есть или появится в ближайшее время», – считает эксперт.

Скорее всего, считает Стефанович, речь идет о мобильной пусковой установке, «исходя из существующих вводных, по размерам она должна быть чем-то между условным "Искандером" и "Пионером" или даже "Ярсом"». О боевой мощи использованной боевой части можно только гадать. Преодоление противоракетной обороны будет достигаться за счет скорости, маневра, а также, видимо, использования ложных целей различных типов. Полный аналог пока представить сложно, но можно вспомнить китайские гиперзвуковые системы средней дальности DF-17 и DF-27, северокорейские и иранские работы в этом направлении, а также американский проект «Дарк Игл», причем разработка последнего сопровождается проблемами и переносом сроков, напомнил эксперт.

Стефанович также добавил, что «Орешник», вероятно, базируется на использовании существовавших наработок, собранных в полноценную систему после принятия соответствующих решений в 2019 г. в связи с выходом США из ДРСМД (договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности).

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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