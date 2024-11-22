Что такое «Орешник»

Но директор проекта по противоракетной обороне в CSIS (организация признана нежелательной на территории РФ) Том Карако сказал Defense One, что новые детали указывают на то, что это «скорее всего» не РС-26, «так что неясно, что это такое». По словам Карако, кадры взрыва указывают на то, что новое оружие, вероятно, оснащено полезной нагрузкой в виде разделяющихся головных частей индивидуального наведения (РГЧ ИН), судя по вторичным объектам, которые отстреливались от первоначальной ракеты. «Если это действительно РГЧ ИН, то будет очень сложно поразить несколько объектов, если они летят очень быстро», – сказал он.