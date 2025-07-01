К концу года в Белоруссии разместят «Орешник»

30 июня президент Белоруссии заявил, что в стране сложилась военная ситуация, и призвал общество готовиться к принятию «более сложных решений». Он также отметил, что в случае внутренних проблем «нам их усилят, нам подкинут», а вокруг страны ее враги «сидят как змеи подколодные, шипят», ожидая возможности дестабилизировать обстановку. Лукашенко призвал к немедленному принятию решений, отметив, что «вопрос на поверхности» и откладывать его нельзя.