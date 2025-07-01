К концу года в Белоруссии разместят «Орешник»
Ракетный комплекс средней дальности «Орешник» будет размещен на территории Белоруссии к концу года. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Его слова передает Telegram-канал «Пул первого».
Он отметил, что соответствующая договоренность была достигнута с президентом РФ Владимиром Путиным во время встречи глав государств в Волгограде.
«Орешнику на земле белорусской быть!» – заключил Лукашенко.
30 июня президент Белоруссии заявил, что в стране сложилась военная ситуация, и призвал общество готовиться к принятию «более сложных решений». Он также отметил, что в случае внутренних проблем «нам их усилят, нам подкинут», а вокруг страны ее враги «сидят как змеи подколодные, шипят», ожидая возможности дестабилизировать обстановку. Лукашенко призвал к немедленному принятию решений, отметив, что «вопрос на поверхности» и откладывать его нельзя.
Днем ранее стало известно, что сотрудники силовых структур Белоруссии сорвали атаку на стратегические объекты страны. Согласно информации Комитета госбезопасности Белоруссии, в ходе операции, продолжавшейся в течение 732 дней, удалось выманить в страну из-за рубежа организатора диверсионной группы. Ее участники готовили ударные дроны, чтобы подорвать белорусские стратегические объекты.
В ноябре 2024 г. Россия впервые применила «Орешник» с гиперзвуковым оснащением в рамках спецоперации. В рамках комбинированного удара был поражен объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске – завод «Южмаш». Удар стал ответом на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь российской территории и последовавшие за этим атаки.