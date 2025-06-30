Лукашенко заявил о военной ситуации в Белоруссии

«Понимаете, о чем я говорю? Я почему так жестко ставлю вопрос? Уже многие, вот крепостное право, крепостное право. Слушайте, мужики, сегодня ситуация военная. То, что мы не воюем, народ должен на эту власть молиться», – сказал Лукашенко, подчеркнув, что Белоруссия «еще как-то держится» благодаря усилиям руководства.