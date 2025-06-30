Лукашенко заявил о военной ситуации в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране сложилась военная ситуация, и призвал общество готовиться к принятию «более сложных решений». Его слова передает «Пул первого».
Как отметил Лукашенко, граждане должны осознавать серьезность происходящего и сплотиться вокруг власти.
«Понимаете, о чем я говорю? Я почему так жестко ставлю вопрос? Уже многие, вот крепостное право, крепостное право. Слушайте, мужики, сегодня ситуация военная. То, что мы не воюем, народ должен на эту власть молиться», – сказал Лукашенко, подчеркнув, что Белоруссия «еще как-то держится» благодаря усилиям руководства.
Он также отметил, что в случае внутренних проблем «нам их усилят, нам подкинут», а вокруг страны ее враги «сидят как змеи подколодные, шипят», ожидая возможности дестабилизировать обстановку. Лукашенко призвал к немедленному принятию решений, отметив, что «вопрос на поверхности» и откладывать его нельзя.
29 июня стало известно, что сотрудники силовых структур Белоруссии сорвали атаку на стратегические объекты страны.
Согласно информации Комитета госбезопасности Белоруссии, в ходе операции, продолжавшейся в течение 732 дней, удалось выманить в страну из-за рубежа организатора диверсионной группы. Ее участники готовили ударные дроны, чтобы подорвать белорусские стратегические объекты.