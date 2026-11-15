При атаке беспилотников на Таганрог погиб человек

В результате воздушной атаки поврежден участок трассы Р-280 – дорожное полотно моста через железнодорожные пути в Неклиновском районе. Повреждены четыре автомобиля, возгорания нет. Движение через мост на 64-м км трассы перекрыто, транспорт организован через Таганрог и село Покровское. На стоянке АЗС на этой же трассе обломками БПЛА поврежден еще один автомобиль.