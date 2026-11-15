При атаке беспилотников на Таганрог погиб человек
Ростовская область подверглась атаке беспилотников. В Таганроге погиб мужчина – главный инженер электроподстанции, еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его словам, трое мужчин и женщина пострадали при падении обломков БПЛА на их автомобили на трассе и на автозаправочной станции. Пострадавшие госпитализированы, медики оказывают им всю необходимую помощь.
В результате воздушной атаки поврежден участок трассы Р-280 – дорожное полотно моста через железнодорожные пути в Неклиновском районе. Повреждены четыре автомобиля, возгорания нет. Движение через мост на 64-м км трассы перекрыто, транспорт организован через Таганрог и село Покровское. На стоянке АЗС на этой же трассе обломками БПЛА поврежден еще один автомобиль.
В Таганроге повреждена электроподстанция, обслуживающая железную дорогу. Возгорания нет, обесточены линии электропередачи от станции Таганрог-Пассажирский до станции Михайловка, движение железнодорожного транспорта приостановлено. Также в Таганроге получила повреждения электроподстанция в квартале Шубин, возникло возгорание, специальные службы ликвидируют последствия.
Всего за минувшую ночь, по словам Слюсаря, при отражении воздушной атаки уничтожено около 50 БПЛА в Таганроге, Ростове-на-Дону и семи районах области: Неклиновском, Верхнедонском, Каменском, Тарасовском, Миллеровском, Шолоховском и Чертковском. Беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется.
13 ноября Слюсарь сообщал, что в Миллеровском районе при падении беспилотника повреждено здание гостиницы, возник пожар, пострадавших не было.
11 ноября Ростовская область отразила атаку около 40 беспилотников, в Миллеровском районе применялась резервная схема электроснабжения, был закрыт участок трассы Р-280 у моста через реку Миус.
8 ноября в Неклиновском районе обломки беспилотника повредили мост через реку Миус на 97-м км трассы, движение организовали по реверсивной схеме.