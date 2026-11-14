Компания Rocket Lab вывела на орбиту японский радиолокационный спутник
Американская Rocket Lab вывела на орбиту японский спутник радиолокационного наблюдения Земли YAMATSUMI-II с синтезированной апертурой (SAR), сообщается на сайте компании. Запуск стал 100-м для ракеты Electron и прошел 14 ноября со стартовой площадки Launch Complex 1 в Новой Зеландии. Миссия получила название «The Mountain God Rises».
Аппарат для Института пионеров космоса Q-shu (iQPS) выведен на орбиту высотой 575 км. Как пишет портал Pouam, спутники QPS-SAR несут радиолокатор с синтезированной апертурой, который может снимать поверхность Земли днем и ночью и сквозь облака. Изображения предоставляются пользователям по всему миру в высоком разрешении в режиме, близком к реальному времени. iQPS планирует развернуть 24 спутника QPS-SAR к маю 2028 г. и еще больше к 2030 г. Это позволит повторно наблюдать районы практически в любой точке мира со средним интервалом около 10 минут.
Японская сторона уже забронировала еще семь пусков Electron до 2030 г. для завершения своей спутниковой группировки.
Electron совершил первый пуск в 2017 г. С тех пор ракета вывела сотни спутников для коммерческих операторов, государственных структур и научных организаций со стартовых площадок в Новой Зеландии и американском штате Вирджиния.