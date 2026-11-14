Компания Rocket Lab вывела на орбиту японский радиолокационный спутник

Аппарат для Института пионеров космоса Q-shu (iQPS) выведен на орбиту высотой 575 км. Как пишет портал Pouam, спутники QPS-SAR несут радиолокатор с синтезированной апертурой, который может снимать поверхность Земли днем и ночью и сквозь облака. Изображения предоставляются пользователям по всему миру в высоком разрешении в режиме, близком к реальному времени. iQPS планирует развернуть 24 спутника QPS-SAR к маю 2028 г. и еще больше к 2030 г. Это позволит повторно наблюдать районы практически в любой точке мира со средним интервалом около 10 минут.