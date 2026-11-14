Гунба: турпоток в Абхазию по итогам 2026 года превысит 1,7 млн человек
Туристический поток в Абхазию по итогам 2026 г. составит более 1,7 млн человек. Об этом сообщил в интервью ТАСС президент республики Бадра Гунба. По его словам, за девять месяцев текущего года показатель составил 1,7 млн человек. Если погода и природно-климатические условия позволят, то до конца года эта цифра увеличится.
По словам Гунбы, руководство республики работает над тем, чтобы улучшить туристический сервис и создать нужную инфраструктуру. Он выразил надежду, что в течение нескольких лет удастся создать новые возможности и сервис для туристов. Это, по его мнению, привлечет в Абхазию гораздо больше отдыхающих и сделает ее круглогодичным курортом.
В 2025 г. Абхазию посетили 1,8 млн человек. Большая часть туристов приехала из России.
31 декабря 2025 г. Россия и Абхазия подписали соглашение о содействии социально-экономическому развитию республики на 2026–2030 гг. Соглашение предусматривает бюджетные инвестиции в объекты инфраструктуры, оказание государственной поддержки инвестиционной деятельности и «базовую» помощь.
10 октября стало известно, что посольство РФ в Абхазии поможет с восстановлением и развитием Сухума и других городов страны.