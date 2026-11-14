Гунба: турпоток в Абхазию по итогам 2026 года превысит 1,7 млн человек

Туристический поток в Абхазию по итогам 2026 г. составит более 1,7 млн человек. Об этом сообщил в интервью ТАСС президент республики Бадра Гунба. По его словам, за девять месяцев текущего года показатель составил 1,7 млн человек. Если погода и природно-климатические условия позволят, то до конца года эта цифра увеличится.