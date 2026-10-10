Посольство в Абхазии поможет с восстановлением Сухума
Посольство РФ в Абхазии поможет с восстановлением и развитием Сухума и других городов страны. Об этом заявил посол России в регионе Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Уверен, что они будут восстановлены. И, конечно же, хочется сделать всё, что возможно в рамках полномочий посольства Российской Федерации в Абхазии, чтобы принять участие в развитии города Сухума и других населенных пунктов республики», – сказано в сообщении.
Гладков отметил, что Сухум, как и сама Абхазия, – удивительный город. Гуляя по нему, можно увидеть множество объектов, которые остались в городе со времен Советского Союза. Посол России в Абхазии выразил надежду, что все объекты будут восстановлены.
31 декабря 2025 г. Россия и Абхазия подписали соглашение о содействии социально-экономическому развитию республики на 2026–2030 гг. Соглашение предусматривает бюджетные инвестиции в объекты инфраструктуры, оказание государственной поддержки инвестиционной деятельности и «базовую» помощь.
Общий объем российской помощи Абхазии в 2026 г. составит около 5,5 млрд руб. 4,25 млрд руб. направят на социально-экономическое развитие, 1 млрд руб. – на бюджетные инвестиции в инфраструктуру, а 250 млн руб. – на поддержку государством отраслей экономики.