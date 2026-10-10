Посольство в Абхазии поможет с восстановлением Сухума

«Уверен, что они будут восстановлены. И, конечно же, хочется сделать всё, что возможно в рамках полномочий посольства Российской Федерации в Абхазии, чтобы принять участие в развитии города Сухума и других населенных пунктов республики», – сказано в сообщении.