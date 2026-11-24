Замглавы МИД России Дмитрий Любинский и заместитель генерального директора МИД Израиля Мейрав Эйлон Шахар провели встречу, в ходе которой обсудили противодействие героизации нацизма на Украине и в других странах. Об этом российское внешнеполитическое ведомство сообщило на своем сайте.