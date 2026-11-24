Россия и Израиль обсудили борьбу с героизацией нацизма на Украине
Замглавы МИД России Дмитрий Любинский и заместитель генерального директора МИД Израиля Мейрав Эйлон Шахар провели встречу, в ходе которой обсудили противодействие героизации нацизма на Украине и в других странах. Об этом российское внешнеполитическое ведомство сообщило на своем сайте.
Также стороны рассмотрели вопросы борьбы с терроризмом и экстремизмом, уделив особое внимание риску роста радикальных настроений среди населения, прежде всего в странах, затронутых конфликтами.
6 ноября заместитель директора Службы внешней разведки (СВР) России Михаил Максимович заявил, что международные террористические организации имеют повышенный интерес к сотрудничеству с Киевом из-за технологий использования беспилотников. Такая ситуация, считает представитель СВР, нуждается в расширении превентивного противодействия угрозам терроризма.
22 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что воспоминания украинского лидера Владимира Зеленского о своем деде-фронтовике вряд ли реабилитируют то, что происходит в стране. Он подчеркнул необходимость «выкорчевывания нацистских проявлений» на Украине.