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Песков оценил воспоминания Зеленского о своем деде-фронтовике

Антон Потоков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Воспоминания президента Украины Владимира Зеленского о своем деде-фронтовике вряд ли реабилитируют то, что происходит на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

«Поскольку мы все время говорим о нацистских проявлениях на Украине и необходимости выкорчевывания этих нацистских проявлений, то, наверное, он как-то пытается реабилитироваться. Но тем не менее вряд ли это получится на фоне того, что по-прежнему, к сожалению, происходит на Украине», – сказал он.

ТАСС писал, что минометный взвод, в составе которого служил дед Владимира Зеленского Семен Иванович Зеленский, уничтожил в боях за село Александровка до 15 немецких солдат и офицеров. Он был командиром взвода, удостоен двух орденов Красной Звезды. Окончил войну в звании гвардии лейтенанта. Сам Зеленский рассказывал, что всю семью дедушки, вместе с его отцом, который был главой села, расстреляли фашисты. Родственников похоронили в общей могиле.

Президент РФ Владимир Путин высказывал мнение, что Зеленский, будучи этническим евреем, прикрывает нацизм на Украине. До этого он назвал Зеленского «позором еврейского народа».

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