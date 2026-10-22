Песков оценил воспоминания Зеленского о своем деде-фронтовике
Воспоминания президента Украины Владимира Зеленского о своем деде-фронтовике вряд ли реабилитируют то, что происходит на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.
«Поскольку мы все время говорим о нацистских проявлениях на Украине и необходимости выкорчевывания этих нацистских проявлений, то, наверное, он как-то пытается реабилитироваться. Но тем не менее вряд ли это получится на фоне того, что по-прежнему, к сожалению, происходит на Украине», – сказал он.
ТАСС писал, что минометный взвод, в составе которого служил дед Владимира Зеленского Семен Иванович Зеленский, уничтожил в боях за село Александровка до 15 немецких солдат и офицеров. Он был командиром взвода, удостоен двух орденов Красной Звезды. Окончил войну в звании гвардии лейтенанта. Сам Зеленский рассказывал, что всю семью дедушки, вместе с его отцом, который был главой села, расстреляли фашисты. Родственников похоронили в общей могиле.
Президент РФ Владимир Путин высказывал мнение, что Зеленский, будучи этническим евреем, прикрывает нацизм на Украине. До этого он назвал Зеленского «позором еврейского народа».