Песков оценил воспоминания Зеленского о своем деде-фронтовике

«Поскольку мы все время говорим о нацистских проявлениях на Украине и необходимости выкорчевывания этих нацистских проявлений, то, наверное, он как-то пытается реабилитироваться. Но тем не менее вряд ли это получится на фоне того, что по-прежнему, к сожалению, происходит на Украине», – сказал он.