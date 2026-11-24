Папа римский Франциск написал в дневнике о «встрече с дьяволом»
Ватиканское издание представило личные записи папы римского Франциска, в которых упоминаются «встречи с дьяволом». Книга «Личный дневник папы Франциска» вышла на пяти языках и распространяется в 94 странах, сообщил портал Vatican News.
Публикацию подготовил префект Дикастерии доктрины веры Виктор Мануэль Фернандес. По его словам, обнародование записей соответствовало воле самого понтифика, скончавшегося 21 апреля 2025 г. Разрешение на издание также дал нынешний глава Римско-католической церкви Лев XIV.
В основу книги легли записи из черного еженедельника, который, как выяснилось, служил дневником Хорхе Марио Бергольо (мирское имя папы Франциска). Он вел его с 1992 по 2024 г. По оценке Vatican News, записи раскрывают духовную и мистическую сторону личности Франциска, занимавшего престол Святого Петра с 2013 г.
В мае портал Axios сообщил, что папа Лев XIV готовится подписать энциклику Magnifica Humanitas, посвященную искусственному интеллекту (ИИ). В документе искусственный интеллект будет представлен как «определяющая моральная и трудовая проблема новой промышленной революции». Сама энциклика станет попыткой Католической церкви поставить человеческое достоинство, права и этику в центр ИИ-гонки. Папа явно проводит параллели между индустриализацией XIX в. и разворачивающейся сейчас революцией в области ИИ, отмечает издание.