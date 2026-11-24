В основу книги легли записи из черного еженедельника, который, как выяснилось, служил дневником Хорхе Марио Бергольо (мирское имя папы Франциска). Он вел его с 1992 по 2024 г. По оценке Vatican News, записи раскрывают духовную и мистическую сторону личности Франциска, занимавшего престол Святого Петра с 2013 г.