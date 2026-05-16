Папа Лев XIV выпустит энциклику, посвященную ИИ

Понтифик проводит параллели между индустриализацией XIX века и ИИ-гонкой
Папа Лев XIV готовится подписать энциклику Magnifica Humanitas, посвященную искусственному интеллекту (ИИ), сообщает портал Axios.

В документе искусственный интеллект будет представлен как «определяющая моральная и трудовая проблема новой промышленной революции». Сама энциклика станет попыткой Католической церкви поставить человеческое достоинство, права и этику в центр ИИ-гонки. Папа явно проводит параллели между индустриализацией XIX в. и разворачивающейся сейчас революцией в области ИИ, отмечает издание.

Полный текст документа должен быть опубликован в конце мая, пишет издание InfoVaticana. Изначально планировалось, что его опубликуют 15 мая, в годовщину публикации энциклики Льва XIII Rerum Novarum (1891). Это основополагающий текст современной социальной доктрины Католической церкви, посвященной вызовам промышленной революции.

16 мая Лев XIV одобрил создание Межведомственной комиссии, специально занимающейся изучением, координацией и надзором за вопросами, связанными с ИИ.

В феврале папа призвал священников не использовать ИИ для написания проповедей. «Произнести подлинную проповедь – значит поделиться верой <...> [ИИ] никогда не сможет поделиться верой», – заключил он.

Папа римский Франциск также настороженно относился к новым технологиям и предупреждал, что ИИ рискует свести людей к «точкам данных» и усилить неравенство.

Энциклики являются одними из важнейших документов, которые издает папа римский, они используются для обозначения приоритетов и определения того, как Католическая церковь реагирует на основные глобальные вызовы.

