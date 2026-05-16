Папа Лев XIV выпустит энциклику, посвященную ИИ

Папа Лев XIV выпустит энциклику, посвященную ИИПонтифик проводит параллели между индустриализацией XIX века и ИИ-гонкой
Папа Лев XIV готовится подписать энциклику Magnifica Humanitas, посвященную искусственному интеллекту (ИИ), сообщает портал Axios.
В документе искусственный интеллект будет представлен как «определяющая моральная и трудовая проблема новой промышленной революции». Сама энциклика станет попыткой Католической церкви поставить человеческое достоинство, права и этику в центр ИИ-гонки. Папа явно проводит параллели между индустриализацией XIX в. и разворачивающейся сейчас революцией в области ИИ, отмечает издание.
Полный текст документа должен быть опубликован в конце мая, пишет издание InfoVaticana. Изначально планировалось, что его опубликуют 15 мая, в годовщину публикации энциклики Льва XIII Rerum Novarum (1891). Это основополагающий текст современной социальной доктрины Католической церкви, посвященной вызовам промышленной революции.
В феврале папа призвал священников не использовать ИИ для написания проповедей. «Произнести подлинную проповедь – значит поделиться верой <...> [ИИ] никогда не сможет поделиться верой», – заключил он.
Папа римский Франциск также настороженно относился к новым технологиям и предупреждал, что ИИ рискует свести людей к «точкам данных» и усилить неравенство.
Энциклики являются одними из важнейших документов, которые издает папа римский, они используются для обозначения приоритетов и определения того, как Католическая церковь реагирует на основные глобальные вызовы.