Папа Лев XIV выпустит энциклику, посвященную ИИ

В документе искусственный интеллект будет представлен как «определяющая моральная и трудовая проблема новой промышленной революции». Сама энциклика станет попыткой Католической церкви поставить человеческое достоинство, права и этику в центр ИИ-гонки. Папа явно проводит параллели между индустриализацией XIX в. и разворачивающейся сейчас революцией в области ИИ, отмечает издание.