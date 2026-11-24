Число погибших при взрыве в кафе во Вьетнаме увеличилось до шести
Число погибших в результате взрыва в кафе в столице Вьетнама Ханое увеличилось до шести человек, сообщил VnExpress.
Взрыв, предположительно вызванный утечкой газа, произошел утром 24 ноября в готовившемся к открытию заведении на улице Нгуен Ван Тует в районе Донгда.
В результате взрыва одноэтажное здание кафе площадью около 60 кв. м полностью обрушилось. Обломки разлетелись более чем на 10 м, в том числе попали в расположенное напротив заведение общественного питания, в котором в момент происшествия находилось много посетителей.
На место происшествия прибыл председатель Народного комитета Ханоя Ву Дай Тханг. Он поручил организовать эвакуацию и временное размещение жителей близлежащих домов, конструкции которых были повреждены взрывом. Городские власти также предусмотрят меры поддержки пострадавших жителей.
Глава администрации Ханоя поручил полиции и экстренным службам продолжить поисково-спасательные работы, ликвидацию последствий происшествия, установление личностей пострадавших и выяснение причин взрыва.
О взрыве стало известно 24 ноября. Изначально сообщалось о троих погибших.