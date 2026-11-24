По словам президента и гендиректора Equinor Андерса Опедала, заключение контракта свидетельствует о сохранении долгосрочного спроса на газ в Европе. Германия является крупнейшим рынком сбыта природного газа для компании. Equinor и VNG сотрудничают несколько десятилетий, первые поставки норвежского газа на восток Германии начались в 1996 г.