Equinor заключила контракт на поставки газа в Германию до 2044 года
Норвежская энергетическая компания Equinor заключила 18-летний контракт на поставки природного газа с немецкой VNG, сообщила пресс-служба Equinor. Соглашение предусматривает ежегодные поставки до 1,4 млрд куб. м газа с 1 января 2027 г. до конца 2044 г.
Стоимость газа будет определяться рыночными условиями, остальные коммерческие параметры сделки не раскрываются. Контракт стал самым продолжительным соглашением о поставках норвежского газа с 1986 г.
По словам президента и гендиректора Equinor Андерса Опедала, заключение контракта свидетельствует о сохранении долгосрочного спроса на газ в Европе. Германия является крупнейшим рынком сбыта природного газа для компании. Equinor и VNG сотрудничают несколько десятилетий, первые поставки норвежского газа на восток Германии начались в 1996 г.
23 ноября ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe сообщил, что Европа израсходовала около 13% газа, закачанного летом. По состоянию на 21 ноября европейские газохранилища были заполнены на 69,17%.
В начале ноября Bloomberg сообщило, что Германия не смогла достичь целевого показателя заполненности газохранилищ в 70% к началу ноября. При этом минэкономики ФРГ заявило, что имеющихся запасов должно хватить на зиму.
По данным Форума стран – экспортеров газа, в январе – сентябре 2026 г. Евросоюз увеличил импорт трубопроводного газа на 4% в годовом выражении до 110 млрд куб. м преимущественно за счет наращивания поставок из Норвегии и Алжира.