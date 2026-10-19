ЕС в январе – сентябре нарастил импорт газа по трубопроводам

Евросоюз (ЕС) в сентябре 2026 г. импортировал 11,3 млрд куб. м газа – на 17% больше, чем в сентябре 2025 г. Это следует из октябрьского доклада Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ). За девять месяцев поставки выросли на 4% г/г до 110 млрд куб. м. Увеличение импорта в основном произошло за счет роста поставок из Норвегии и Алжира, отмечают аналитики организации. Экспорт российского газа в ЕС по газопроводу «Турецкий поток» увеличился на 2% в годовом выражении (абсолютное значение ФСЭГ не приводит).