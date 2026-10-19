Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,419-0,33%KUZB0,0260%VEON-RX74,4-3,25%IMOEX2 455,22+1,2%RTSI933,55+2,14%RGBI111,7-0,16%RGBITR770,86-0,06%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

ЕС в январе – сентябре нарастил импорт газа по трубопроводам

Поставки СПГ в Европу снижаются из-за роста цен и конкуренции с рынком Азии
Василий Милькин
Fabian Bimmer / REUTERS
Fabian Bimmer / REUTERS

Евросоюз (ЕС) в сентябре 2026 г. импортировал 11,3 млрд куб. м газа – на 17% больше, чем в сентябре 2025 г. Это следует из октябрьского доклада Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ). За девять месяцев поставки выросли на 4% г/г до 110 млрд куб. м. Увеличение импорта в основном произошло за счет роста поставок из Норвегии и Алжира, отмечают аналитики организации. Экспорт российского газа в ЕС по газопроводу «Турецкий поток» увеличился на 2% в годовом выражении (абсолютное значение ФСЭГ не приводит).

По расчетам «Ведомостей» на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), за 9 месяцев 2026 г. Россия поставила в ЕС по «Турецкому потоку» 13,2 млрд куб. м, что на 1% больше показателя января – сентября 2025 г. Поставки из Великобритании в континентальную Европу выросли на 9% до 6,7 млрд куб. м, указывают аналитики ФСЭГ.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её