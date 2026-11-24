Международная книжная ярмарка Non/fiction работает с 1999 г. и ежегодно проводится в ноябре-декабре и апреле в московском «Гостином дворе». Главная идея – объединение художественной литературы и произведений жанров нон-фикшн. Издательства предлагают на ярмарке романы, рассказы, фантастику и фэнтези, научные и научно-популярные книги, биографии и мемуары.