Ярмарка non/fiction пройдет в Москве с 15 по 18 января
Международная ярмарка интеллектуальной литератуpы non/fictio№28 состоится в комплексе «Гостиный двор» в Москве с 15 по 18 января 2027 г. Об этом сообщает компания-организатор «Экспо-парк Выставочные проекты».
В последний день работы ярмарки – 18 января – вход для посетителей будет свободным.
10 ноября главный редактор «Альпина нон-фикшн» Павел Подкосов говорил, что издательства начали получать уведомления о переносе ярмарки non/fictio№28 с декабря на январь.
Международная книжная ярмарка Non/fiction работает с 1999 г. и ежегодно проводится в ноябре-декабре и апреле в московском «Гостином дворе». Главная идея – объединение художественной литературы и произведений жанров нон-фикшн. Издательства предлагают на ярмарке романы, рассказы, фантастику и фэнтези, научные и научно-популярные книги, биографии и мемуары.