19 ноября в канцелярии британского премьер-министра Энди Бернэма заявили, что Великобритания поставит Киеву свыше 1000 беспилотников большой дальности, предназначенных для нанесения ударов по целям в глубине российской территории. Кроме того, Лондон планирует организовать производство морских, логистических и разведывательных беспилотников с последующей передачей их Киеву. В канцелярии премьера также сообщили о начале поставок Украине многоцелевых ракет Lightweight Multirole Missiles (LMM). Всего в рамках сделки стоимостью 1,6 млрд фунтов стерлингов планируется передать более 5000 таких ракет.