FT: Британия закупила для Украины поддельную взрывчатку C-4
Великобритания приобрела для Украины сотни тонн взрывчатки у американской компании Tripwire South LLC, которая не соответствовала заявленным характеристикам C-4. Поставки курировало подразделение британского минобороны, отвечающее за снабжение Киева вооружениями. Об этом пишет Financial Times.
По данным издания, бизнесмен из Пенсильвании Райан Моррис получил контракты на поставку вещества, которое в документах позиционировалось как более мощная версия C-4. Однако испытания показали отсутствие гексогена (RDX) – основного компонента военной взрывчатки этого типа. Вместо него продукт содержал пентрит (PETN). Вещество предназначалось для оснащения украинских ударных беспилотников.
Британское минобороны обнаружило отсутствие RDX после первой поставки, но не уведомило об этом поставщика, посчитав продукцию пригодной для использования. Депутат палаты общин Майк Мартин заявил FT, что ведомство потратило миллионы фунтов налогоплательщиков на взрывчатку, не соответствовавшую заявленным поставщиком характеристикам.
В Tripwire South отвергли выводы расследования, заявив, что все партии содержали RDX, а описание продукции было корректным. Компания пригрозила подать иск против газеты.
19 ноября в канцелярии британского премьер-министра Энди Бернэма заявили, что Великобритания поставит Киеву свыше 1000 беспилотников большой дальности, предназначенных для нанесения ударов по целям в глубине российской территории. Кроме того, Лондон планирует организовать производство морских, логистических и разведывательных беспилотников с последующей передачей их Киеву. В канцелярии премьера также сообщили о начале поставок Украине многоцелевых ракет Lightweight Multirole Missiles (LMM). Всего в рамках сделки стоимостью 1,6 млрд фунтов стерлингов планируется передать более 5000 таких ракет.
28 октября министр финансов Британии Джон Хили заявил, что Лондон выделит дополнительные $13 млрд Украине в качестве дополнительной экономической и военной помощи, основанной на займах и экспортных финансовых гарантиях.