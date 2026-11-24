Атакованный БПЛА сухогруз «Спарта II» отбуксировали в порт Санкт-Петербурга
Аварийно-спасательное судно «Мурман» Морспасслужбы завершило буксировку аварийного сухогруза «Спарта II» из Финского залива на безопасную якорную стоянку в порту Санкт-Петербурга после атаки беспилотников. Об этом сообщает Минтранс РФ.
Перед этим спасатели Морспасслужбы эвакуировали экипаж сухогруза на борт судна «Спасатель Карев». На протяжении всего перехода конструкции аварийного сухогруза непрерывно охлаждались с двух спасательных судов, чтобы не допустить повторного возгорания.
Погранохрана Финляндии поблагодарила российских морских спасателей за проведенную операцию. На рейде порта Санкт-Петербурга сухогруз встретила группировка судов со спасательной группой, водолазами и дополнительным противопожарным оборудованием. Главной задачей спасателей Минтранс назвал окончательное устранение угрозы повторного возгорания на борту сухогруза. Потом специалисты Морспасслужбы обследуют корпус судна, включая водолазный осмотр, чтобы найти возможные повреждения и оценить его техническое состояние.
21 ноября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об атаке двух БПЛА на сухогруз, следовавший в Калининград через Финский залив. Инцидент произошел в нейтральных водах в трех морских милях от российской границы. 23 ноября Дрозденко рассказал, что экипаж атакованного судна вернулся в Россию, пострадавших нет.