21 ноября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об атаке двух БПЛА на сухогруз, следовавший в Калининград через Финский залив. Инцидент произошел в нейтральных водах в трех морских милях от российской границы. 23 ноября Дрозденко рассказал, что экипаж атакованного судна вернулся в Россию, пострадавших нет.