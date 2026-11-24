17 ноября правительство Норвегии ограничило въезд российских и белорусских спортсменов, включая выступающих в нейтральном статусе. Запрет распространяется и на сопровождающий персонал. 12 ноября власти Финляндии ужесточили ограничения на въезд граждан России, распространив их на профессиональных спортсменов, в том числе выступающих в нейтральном статусе. Из-за этого российские фигуристы не смогли принять участие в этапе Гран-при в Хельсинки 20–22 ноября.