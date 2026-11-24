Норвегия отказала российским конькобежцам в визах на этап Кубка мира
Норвежские власти отказали российским конькобежцам в выдаче виз для участия в этапе Кубка мира в Ставангере, который пройдет 12 декабря. Об этом ТАСС заявил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.
По его словам, российская сторона подала необходимые документы, однако получила отказ.
20 ноября миграционная служба Швеции объявила об отказе в выдаче виз российским спортсменам для участия в соревнованиях на территории страны. Власти королевства объяснили решение возможной угрозой международным отношениям.
17 ноября правительство Норвегии ограничило въезд российских и белорусских спортсменов, включая выступающих в нейтральном статусе. Запрет распространяется и на сопровождающий персонал. 12 ноября власти Финляндии ужесточили ограничения на въезд граждан России, распространив их на профессиональных спортсменов, в том числе выступающих в нейтральном статусе. Из-за этого российские фигуристы не смогли принять участие в этапе Гран-при в Хельсинки 20–22 ноября.
19 ноября президент России Владимир Путин заявил, что отказ Финляндии и Норвегии выдавать визы российским спортсменам противоречит заявлениям руководства этих стран о необходимости диалога с Москвой. По его словам, лидеры Финляндии и Норвегии ранее давали понять, что заинтересованы в восстановлении контактов с Россией. Однако введение визовых ограничений для спортсменов Путин назвал движением в обратном направлении.