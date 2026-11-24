Рютте призвал наращивать помощь Украине после инцидентов с угрозами в Европе
Необходимо увеличивать поддержку Киева в ответ на каждый инцидент, связанный с гибридными угрозами в Европе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине, передает ТАСС.
Он также сообщил, что альянс будет постоянно оценивать состояние сдерживания и обороны и при необходимости корректировать свои действия. По словам генсека, у НАТО есть различные варианты реагирования, однако не все из них будут публичными. Ответные меры, добавил он, не обязательно должны быть зеркальными.
15 ноября президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что в НАТО есть место для Украины и страна имеет на это право. По его словам, цель Парижа – добиться справедливого и прочного мира для Украины, а затем продолжать вместе со всеми укреплять общую систему безопасности для Европы.
20 ноября The Wall Street Journal писала, что посланник президента США Джаред Кушнер выдвигал идею предоставить Украине членство в НАТО в обмен на уступку территорий в Донбассе России. Альтернативой этому, утверждала газета, Кушнер предлагал заморозку конфликта по линии фронта и гарантии Киеву по аналогии с пятой статьей НАТО.
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ответ на это заявил, что для Москвы неприемлемы «креативные решения» по участию Укрины в НАТО. До этого он говорил о неприемлемости полноценного членства Украины в НАТО.