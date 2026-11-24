Он также сообщил, что альянс будет постоянно оценивать состояние сдерживания и обороны и при необходимости корректировать свои действия. По словам генсека, у НАТО есть различные варианты реагирования, однако не все из них будут публичными. Ответные меры, добавил он, не обязательно должны быть зеркальными.