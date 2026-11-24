В конце июля правительство России внесло изменения в описание бланков заграничных паспортов. Из документа исключены графы «Личный код» и «Учетная запись» в связи с их неактуальностью. Кроме того, с января 2027 г. в заграничные паспорта перестанут вносить сведения о детях. По данным МВД, норма связана с принятым в апреле 2026 г. федеральным законом, отменившим государственную пошлину за внесение таких записей.