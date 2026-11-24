Человек погиб при взрыве газа в пятиэтажке в Алтайском крае
Погибший – мужчина 1974 года рождения.
ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что, предварительно, пострадали 14 человек. По данным МЧС, на месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России и все взаимодействующие службы. Жителей эвакуируют. К месту направлены аэромобильная группировка, оперативная группа Главного управления и спасатели Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России в составе более 30 человек личного состава и около 10 единиц техники.
По данным Следственного комитета края, обрушились четвертый и пятый этажи в двух подъездах. Возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 2 ст. 238 УК РФ).