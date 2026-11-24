ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что, предварительно, пострадали 14 человек. По данным МЧС, на месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России и все взаимодействующие службы. Жителей эвакуируют. К месту направлены аэромобильная группировка, оперативная группа Главного управления и спасатели Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России в составе более 30 человек личного состава и около 10 единиц техники.