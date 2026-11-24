Кабмин предложил давать кредитные каникулы пострадавшему от атак бизнесуРанее депутаты внесли поправки о возможности такой отсрочки в случае введения ЧС
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила при условии доработки законопроект депутатов о праве малого и среднего бизнеса (МСП) и самозанятых получать повторные кредитные каникулы в случае введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в их регионе. Об этом «Ведомостям» рассказал близкий к правительству источник и подтвердил собеседник, знакомый с итогами обсуждения. Кабмин предлагает рассмотреть вопрос о распространении поправок еще и на случаи совершения террористических актов, указано в проекте отзыва правительства, с которым ознакомились «Ведомости».
Максимальную длительность льготного режима правительство рекомендует увеличить с предложенных депутатами трех месяцев до шести. Одновременно кабмин считает целесообразным включить требование о предоставлении заемщиком документов, подтверждающих проживание или ведение деятельности в регионе, где произошел форс-мажор, так как они могут не совпадать с местом его регистрации.