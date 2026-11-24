Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила при условии доработки законопроект депутатов о праве малого и среднего бизнеса (МСП) и самозанятых получать повторные кредитные каникулы в случае введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в их регионе. Об этом «Ведомостям» рассказал близкий к правительству источник и подтвердил собеседник, знакомый с итогами обсуждения. Кабмин предлагает рассмотреть вопрос о распространении поправок еще и на случаи совершения террористических актов, указано в проекте отзыва правительства, с которым ознакомились «Ведомости».