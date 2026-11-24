Публичный WiFi втрое уступил по скорости домашним и корпоративным сетямГлавные причины – рост числа подключений и устаревшее оборудование
Медианная скорость скачивания данных в публичных WiFi-сетях в России оказалась почти втрое ниже, чем в закрытых –домашних и корпоративных, – и составила 11,93 против 33,47 Мбит/с. Это следует из исследования разработчика программного обеспечения Vigo, с которым ознакомились «Ведомости».
При этом скорость отправки данных в публичных сетях ниже почти в 4 раза, чем в закрытых, – 6,48 против 25,87 Мбит/с. Медианная задержка передачи данных в публичных сетях составляет 200 мс против 161 мс в закрытых.
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