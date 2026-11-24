Медианная скорость скачивания данных в публичных WiFi-сетях в России оказалась почти втрое ниже, чем в закрытых –домашних и корпоративных, – и составила 11,93 против 33,47 Мбит/с. Это следует из исследования разработчика программного обеспечения Vigo, с которым ознакомились «Ведомости».