За день над российскими регионами сбили 87 украинских беспилотников
В течение дня над российскими регионами сбили 87 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
В период с 8:00 по 20:00 мск дежурные силы ПВО сбили дроны над четырьмя областями: Белгородской, Брянской, Курской и Орловской. Также беспилотники уничтожены над Пермским краем, Крымом и Татарстаном. БПЛА уничтожены и над акваторией Черного моря.
В ночь на 23 ноября средства ПВО перехватили и уничтожили 192 украинских беспилотника над 17 регионами России. Дроны сбиты над Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Кировской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской областями, Краснодарским и Пермским краями, Татарстаном, Башкирией и Крымом.
В Минобороны также сообщали о нанесении удара по железнодорожному локомотиву, который перевозил вооружение и военную технику ВСУ.