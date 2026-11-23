В течение дня над российскими регионами сбили 87 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.



В период с 8:00 по 20:00 мск дежурные силы ПВО сбили дроны над четырьмя областями: Белгородской, Брянской, Курской и Орловской. Также беспилотники уничтожены над Пермским краем, Крымом и Татарстаном. БПЛА уничтожены и над акваторией Черного моря.