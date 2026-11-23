Чибис руководит Мурманской областью с 2019 г. До назначения на губернаторский пост он занимал должность заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. В июле 2026 г. Чибис подавал декларацию в ЦИК в связи с участием в выборах в Госдуму, однако после выборов отказался от мандата.