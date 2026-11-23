МВД: Чибиса задержали по делу о хищениях
Сотрудники МВД задержали губернатора Мурманской области Андрея Чибиса по подозрению в совершении ряда преступлений. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
По данным следователей МВД, группе лиц инкриминируется хищение бюджетных средств регионального минстроя на сумму свыше 39 млн руб. Кроме того, речь идет о растрате более 1 млрд руб., выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск, а также о незаконных валютных операциях.
Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160 и п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ.
В правительстве региона ранее сообщали, что Чибис дает показания в Москве.
Чибис руководит Мурманской областью с 2019 г. До назначения на губернаторский пост он занимал должность заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. В июле 2026 г. Чибис подавал декларацию в ЦИК в связи с участием в выборах в Госдуму, однако после выборов отказался от мандата.