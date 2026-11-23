Магеррамов родился в 1990 г. За время своей карьеры он руководил музыкальными лейблами Self Made Music, Archer Music и Out of Records, а также сотрудничал с такими артистами, как Ольга Бузова, Дима Билан, Artik & Asti, T'Killah, Alex & Rus и Dashi и др. Магеррамов специализировался на управлении проектами полного цикла и концертной деятельности.