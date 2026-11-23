Умер музыкальный продюсер Магеррамов
Скончался музыкальный продюсер Эльмир Магеррамов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на его окружение. Магеррамову было 37 лет.
«Эльмир умер», – сказала собеседница агентства.
РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что тело продюсера обнаружили 23 ноября на улице Василия Ланового. Рядом с телом предсмертной записки обнаружено не было. Магеррамов жил на 10 этаже.
Магеррамов родился в 1990 г. За время своей карьеры он руководил музыкальными лейблами Self Made Music, Archer Music и Out of Records, а также сотрудничал с такими артистами, как Ольга Бузова, Дима Билан, Artik & Asti, T'Killah, Alex & Rus и Dashi и др. Магеррамов специализировался на управлении проектами полного цикла и концертной деятельности.