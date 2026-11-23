Главную новогоднюю елку России доставят в Кремль 9 декабря
Главную новогоднюю елку страны привезут в Московский Кремль из подмосковного Клина поздним вечером 9 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Управления делами президента РФ.
Для проезда автопоезда традиционно откроют ворота у Спасской башни. Установку дерева на Соборной площади и его украшение планируют завершить в 20-х числах декабря.
В этом году специальная комиссия выбрала 95-летнюю ель в Воронинском участковом лесничестве городского округа Клин. Высота дерева составляет 27 м, диаметр ствола – 72 см.
После праздников ель отправят на переработку. Из древесины изготовят кормушки для птиц, часы и сувениры, а из шишек соберут семена для выращивания саженцев, которые планируют высадить в регионах России.
О том, что главная новогодняя ель страны будет из Клина, стало известно 16 ноября. Ее возраст составляет 95 лет. Главную новогоднюю ель искали летом и осенью. Специалисты оценивали деревья по нескольким параметрам, включая внешний вид, состояние и устойчивость к перепадам температур, ветру и морозу. За это время комиссия преодолела около 3000 км и рассмотрела 20 кандидаток. Спил ели запланирован на 7 декабря.
В 2025 г. главной новогодней елкой РФ стало дерево из деревни Землино Рузского округа Московской области. Ее высота составила 26 м, обхват ствола – 64 см, размах нижних ветвей – 11 м. Подготовка дерева стала результатом слаженной работы множества ведомств и организаций.