О том, что главная новогодняя ель страны будет из Клина, стало известно 16 ноября. Ее возраст составляет 95 лет. Главную новогоднюю ель искали летом и осенью. Специалисты оценивали деревья по нескольким параметрам, включая внешний вид, состояние и устойчивость к перепадам температур, ветру и морозу. За это время комиссия преодолела около 3000 км и рассмотрела 20 кандидаток. Спил ели запланирован на 7 декабря.