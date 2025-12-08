Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Подмосковье спилили главную новогоднюю ель страны

Ведомости

В деревне Землино Рузского округа Московской области спилили главную новогоднюю ель страны. По данным ТАСС, дерево заготовили в полдень, а вечером 10 декабря его доставят в Московский Кремль.

Начальник главного эксплуатационного управления управделами президента Евгений Ганзен рассказал, что в этом году выбор остановили на ели из Рузского округа. Ее высота составляет 26 м, обхват ствола – 64 см, размах нижних ветвей – 11 м. Он отметил, что подготовка дерева стала результатом слаженной работы множества ведомств и организаций. По его словам, ель украсит Соборную площадь и подарит новогоднее настроение «тысячам детей и взрослых».

Комиссия выбирала дерево среди нескольких десятков претендентов. У 100-летней ели признали оптимальные параметры – высоту, правильную пирамидальную форму кроны, равномерный окрас хвои и удобный подъезд для техники. В ближайшие два дня ель упакуют и уложат на платформу для транспортировки в Москву.

В 2024 г. главную кремлевскую ель нашли возле деревни Знаменка Можайского округа. Тогда выбрали 90-летнее дерево высотой 30 м и обхватом ствола 60 см. Всего в конкурсе участвовало более 25 елей.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её