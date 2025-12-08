В Подмосковье спилили главную новогоднюю ель страны

Начальник главного эксплуатационного управления управделами президента Евгений Ганзен рассказал, что в этом году выбор остановили на ели из Рузского округа. Ее высота составляет 26 м, обхват ствола – 64 см, размах нижних ветвей – 11 м. Он отметил, что подготовка дерева стала результатом слаженной работы множества ведомств и организаций. По его словам, ель украсит Соборную площадь и подарит новогоднее настроение «тысячам детей и взрослых».