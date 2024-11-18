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Новогодняя ель для Кремля выбрана вблизи Знаменки Московской области

Ведомости

Новогодней елью, которая украсит Соборную площадь Московского Кремля, выбрано 90-летнее дерево вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области. Об этом сообщается в Telegram-канале управления делами президента РФ.

«Более 25 претенденток со всей Московской области участвовали в конкурсе на звание главной новогодней елки страны. Более 3000 км потребовалось проехать комиссии, чтобы отыскать ту самую», – говорится в сообщении.

Победительница конкурса высотой в 30 м и обхватом ствола в 60 см обладает насыщенной окраской хвои и пирамидальной формой, все ветки имеют необходимую толщину для удобной транспортировки, отметили в управделами.

Можайский горокруг уже третий раз становится родиной главной новогодней елки страны. Бородинский филиал «Мособллеса» еще более 10 лет назад заприметил будущую «победительницу», наблюдал и берег ель, чтобы она украсила Соборную площадь Кремля, добавили в управлении.

В прошлом году главной новогодней елью страны стало 84-летнее дерево из деревни Новопареево Щелковского городского округа Подмосковья. Она обладала высотой 25 м и размахом веток в 10 м, а также соответствовала «кремлевским» параметрам красоты: имела правильную пирамидальную форму кроны и равномерный насыщенный окрас. Для украшения ели приготовили более 1000 игрушек и 1500 км гирлянд.

Новости СМИ2
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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