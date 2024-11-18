Новогодняя ель для Кремля выбрана вблизи Знаменки Московской области
Новогодней елью, которая украсит Соборную площадь Московского Кремля, выбрано 90-летнее дерево вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области. Об этом сообщается в Telegram-канале управления делами президента РФ.
«Более 25 претенденток со всей Московской области участвовали в конкурсе на звание главной новогодней елки страны. Более 3000 км потребовалось проехать комиссии, чтобы отыскать ту самую», – говорится в сообщении.
Победительница конкурса высотой в 30 м и обхватом ствола в 60 см обладает насыщенной окраской хвои и пирамидальной формой, все ветки имеют необходимую толщину для удобной транспортировки, отметили в управделами.
Можайский горокруг уже третий раз становится родиной главной новогодней елки страны. Бородинский филиал «Мособллеса» еще более 10 лет назад заприметил будущую «победительницу», наблюдал и берег ель, чтобы она украсила Соборную площадь Кремля, добавили в управлении.
В прошлом году главной новогодней елью страны стало 84-летнее дерево из деревни Новопареево Щелковского городского округа Подмосковья. Она обладала высотой 25 м и размахом веток в 10 м, а также соответствовала «кремлевским» параметрам красоты: имела правильную пирамидальную форму кроны и равномерный насыщенный окрас. Для украшения ели приготовили более 1000 игрушек и 1500 км гирлянд.