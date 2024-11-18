Новогодняя ель для Кремля выбрана вблизи Знаменки Московской области

В прошлом году главной новогодней елью страны стало 84-летнее дерево из деревни Новопареево Щелковского городского округа Подмосковья. Она обладала высотой 25 м и размахом веток в 10 м, а также соответствовала «кремлевским» параметрам красоты: имела правильную пирамидальную форму кроны и равномерный насыщенный окрас. Для украшения ели приготовили более 1000 игрушек и 1500 км гирлянд.