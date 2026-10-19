Мишустин заявил о росте товарооборота России и Ирана вопреки санкциям

Как отмечали в кабмине, в ходе заседания будут рассмотрены вопросы развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание будет уделено реализации договоренностей, которые были достигнуты на встрече лидеров стран организации 1 сентября в Бишкеке, а также реализации стратегии развития ШОС до 2035 г.