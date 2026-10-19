Мишустин заявил о росте товарооборота России и Ирана вопреки санкциям
Объем взаимной торговли между Россией и Ираном увеличивается, несмотря на санкционные ограничения и сложную геополитическую обстановку. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с первым вице-президентом Ирана Мохаммедом Резой Арефом.
«По линии правительства уделяем приоритетное внимание наращиванию торгово-экономического взаимодействия», – подчеркнул глава российского правительства.
19 октября премьер-министр РФ прибыл с рабочим визитом в Душанбе, который продлится до 20 октября. Основным мероприятием его рабочей программы станет заседание Совета глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На полях встречи Мишустин также проведет двусторонние переговоры с коллегами.
Как отмечали в кабмине, в ходе заседания будут рассмотрены вопросы развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание будет уделено реализации договоренностей, которые были достигнуты на встрече лидеров стран организации 1 сентября в Бишкеке, а также реализации стратегии развития ШОС до 2035 г.
3 октября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что отношения России и Ирана находятся на беспрецедентно высоком уровне, а товарооборот между странами продолжает расти. По его словам, в 2025 г. товарооборот между Россией и Ираном вырос более чем на 20%.