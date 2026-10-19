Мишустин прибыл в Душанбе

С 31 по 1 августа в Бишкеке прошел 26-й саммит Совета глав государств ШОС, в котором принял участие президент России Владимир Путин. По прилете в столицу Киргизии российский лидер провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. После встречи с Си Путин провел двустороннюю встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Еще одну двустороннюю встречу Путин провел уже в конце дня – с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Главным мероприятием для всех лидеров стран – участниц ШОС 31 августа стало участие в церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников на новом стадионе «Бишкек арена».