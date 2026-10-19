Мишустин прибыл в Душанбе

Мишустин прибыл в ДушанбеПремьер-министр примет участие в заседании Совета глав правительств ШОС
Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с визитом в Таджикистан. Самолет главы российского кабмина приземлился в международном аэропорту Душанбе.
Основным мероприятием рабочей программы премьера станет заседание Совета глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На полях встречи Мишустин также проведет двусторонние переговоры с коллегами.
Визит председателя правительства РФ продлится до 20 октября.
Как отмечали в кабмине, в ходе заседания будут рассмотрены вопросы развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества в контексте 25-й годовщины создания объединения. Особое внимание будет уделено реализации договоренностей, которые были достигнуты на встрече лидеров стран – членов 1 сентября в Бишкеке, а также реализации Стратегии развития ШОС до 2035 г.
В правительстве также сообщили, что по итогам заседания будет принята концепция создания единой цифровой платформы для управления мультимодальными наземными грузовыми перевозками и утверждена инициатива о содействии высококачественному и устойчивому развитию международных железнодорожных перевозок государств – участников ШОС.
С 31 по 1 августа в Бишкеке прошел 26-й саммит Совета глав государств ШОС, в котором принял участие президент России Владимир Путин. По прилете в столицу Киргизии российский лидер провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. После встречи с Си Путин провел двустороннюю встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Еще одну двустороннюю встречу Путин провел уже в конце дня – с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Главным мероприятием для всех лидеров стран – участниц ШОС 31 августа стало участие в церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников на новом стадионе «Бишкек арена».
После заседаний ШОС и ШОС+ Путин встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Киргизии Садыром Жапаровым.