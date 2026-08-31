Владимир Путин прибыл в Бишкек на саммит ШОС

После этого участники саммита ШОС приедут на самый большой в Центральной Азии новый стадион «Бишкек арена», где примут участие в Церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников. Игры проводятся каждые два года, начиная с 2014 г. Они включают в себя 43 вида этноспортивных дисциплин, среди которых национальная борьба, стрельба из лука, соколиная охота и многие другие. Сами игры пройдут с 1 по 6 сентября на Иссык-Куле. В этом году в них примут участие около 3000 спортсменов из более чем ста стран. Россию представляют более 230 спортсменов. В 2028 г. такие игры пройдут в Казани.