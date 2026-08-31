Владимир Путин прибыл в Бишкек на саммит ШОС

Владимир Путин прибыл в Бишкек на саммит ШОСЕго программа начнется с двусторонних встреч с Си Цзиньпином и Нарендрой Моди
Владимир Путин 31 августа днем прибыл в Бишкек, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Программа президента России начнется с двусторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, затем состоится беседа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
После этого участники саммита ШОС приедут на самый большой в Центральной Азии новый стадион «Бишкек арена», где примут участие в Церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников. Игры проводятся каждые два года, начиная с 2014 г. Они включают в себя 43 вида этноспортивных дисциплин, среди которых национальная борьба, стрельба из лука, соколиная охота и многие другие. Сами игры пройдут с 1 по 6 сентября на Иссык-Куле. В этом году в них примут участие около 3000 спортсменов из более чем ста стран. Россию представляют более 230 спортсменов. В 2028 г. такие игры пройдут в Казани.
Для глав государств состоится торжественный прием от имени президента Киргизии. У Владимира Путина 31 августа пройдет еще одна встреча – с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. С ним они виделись совсем недавно – 25 июля в Омске проходили их переговоры, а также они участвовали в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Во второй день программы, 1 сентября, президент примет участие в заседании совета глав государств – членов ШОС, темой которого в этом году стало «25 лет ШОС: укрепляя стабильность, расширяя сотрудничество к дальнейшему совместному развитию». До этого планируется церемония официальной встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, а также совместное фотографирование лидеров государств. После заседания саммита состоится подписание совместных документов. Помощник российского президента Юрий Ушаков говорил, что планируется подписание около 25 документов, главным из которых будет Бишкекская декларация. После этого состоится встреча в формате «ШОС плюс», предварять которую будет официальный прием в честь глав делегация стран – участниц саммита ШОС.
Затем Путин продолжит двусторонние встречи. Он поговорит с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Киргизии Жапаровым. По итогам поездки в Бишкек президент даст пресс-конференцию для российских журналистов. Затем Путин вылетит во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.
ШОС объединяет десять государств-членов: это Россия, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан. Еще два государства являются наблюдателями – Афганистан и Монголия. А 15 стран – партнерами по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка. В нынешнем саммите примут участие также руководители международных организаций – ООН, ЕЭК, ОДКБ, СВМДА, СНГ.