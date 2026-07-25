Токаев предложил Путину заморозить конфликт на Украине

Токаев при этом отказывается быть посредником в этом конфликте, поскольку знает, «что Россия – это великая страна, русский народ – это великий народ, и, как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня». По его словам, он решил передать Путину это сообщение сегодня, поскольку многие знали о встрече: «Люди знают, что я собирался, планировал быть в Омске, знают о нашей встрече, просили передать, как вот выйти из ситуации. Никто не знает, как выйти из ситуации, потому что есть позиции сторон. Но, с другой стороны, может есть такой момент или возможность, как поставить на заморозку все это дело».