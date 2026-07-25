Токаев предложил Путину заморозить конфликт на Украине

Токаев предложил Путину заморозить конфликт на УкраинеПо его словам, боевые действия «на руку и радость противникам» и РФ, и Украины
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Владимиру Путину заморозить конфликт на Украине. Об этом лидер Казахстана 25 июля сказал президенту России на встрече в Омске, куда два президента приехали для двусторонних переговоров и участия в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
«И это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются, – может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Ну и затем уже под гарантией великих держав, включая Россию, дальше двигаться в сторону долгожданного мира», – заявил Токаев.
Лидер Казахстана заявил, что это «апробированная в международной практике ситуация» – заморозка конфликта. «Жалко, конечно, молодые люди гибнут, это генофонд братских народов России и Украины. И все это надо останавливать, поскольку то, что происходит, на мой убежденный взгляд, это на руку и радость противникам и России, и украинского государства», – подчеркнул Токаев.
Токаев сказал, что к нему поступает много сигналов по поводу конфликта между Россией и Украиной. «Я о них вас информировал по телефону. Из Европы, из Соединенных Штатов Америки. Сигналы, касающиеся нынешнего положения, конфликтной ситуации между Украиной и Россией. Вы знаете, на мой взгляд, я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Речь не идет о какой-либо гражданской войне», – заявил Токаев.
Природа этого конфликта «не совсем понятна для многих, в том числе и для нас», сказал Токаев: «Допустим, был конфликт, в том числе и замороженный, между Азербайджаном и Арменией, – суть этого конфликта, происхождение этого конфликта были совершенно ясны для нас. Они уходили вглубь истории. Но здесь [в конфликте между Россией и Украиной] это очень трудно понять». По словам Токаева, Путин проявил «максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске» с Дональдом Трампом в августе 2025 г.
Токаев при этом отказывается быть посредником в этом конфликте, поскольку знает, «что Россия – это великая страна, русский народ – это великий народ, и, как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня». По его словам, он решил передать Путину это сообщение сегодня, поскольку многие знали о встрече: «Люди знают, что я собирался, планировал быть в Омске, знают о нашей встрече, просили передать, как вот выйти из ситуации. Никто не знает, как выйти из ситуации, потому что есть позиции сторон. Но, с другой стороны, может есть такой момент или возможность, как поставить на заморозку все это дело».
Путин сказал, что проинформирует Токаева о деталях по украинскому направлению. Для СМИ эту часть не показали.
«Стамбульской формулой 2.0» Токаев мог назвать предложения, которые обсуждались на переговорах между Россией и Украиной в Турции в 2025 г. Три раунда переговоров проходили в мае-июле 2025 г. Путин 11 мая 2025 г. предложил провести переговоры с Украиной в Стамбуле. Первый раунд прошел 16 мая – кроме России и Украины там принимали участие представители США. Второй раунд переговоров прошел 2 июня, а третий- 23 июля. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, с украинской – глава СНБО Рустем Умеров. Основным итогом этих раундов переговоров стал обмен военнопленными.